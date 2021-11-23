Українцям назвали імовірні терміни початку наступної хвилі COVID-19

Зростання захворюваності очікується, якщо не буде введено локдаун.

Новий спалах коронавірусу може статися в Україні вже від початку 2022 року. Загалом ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від спалаху хвороби в Європі і карантинних обмежень, які діятимуть в державі.

Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже від початку 2022 року. Зростання захворюваності із січня 2022 року можна точно очікувати, якщо не буде введено локдаун, який у 2021 році допоміг відтермінувати хвилю коронавірусу до середини лютого", - сказав Ганиченко.

За його словами, також накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі і наскільки в Україні буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 23 листопада, заявив, що виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації в Україні демонструють пришвидшення спаду. Також є перші ознаки спаду смертей від наслідків коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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