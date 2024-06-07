Українцям обіцяють більше світла: в областях запровадять новий режим відключень

Від суботи, 8 червня, в Україні запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час години запитань до уряду, повідомляє УНІАН.

"Починаючи від суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу", – розповів чиновник.

За словами чиновника, своєю чергою, оператор повинен буде забезпечити введення черг відключення, щоб забезпечити цей ліміт.

За підрахунками Міненерго, кількість черг відключень має бути меншаю. Саме це, пояснив Власенко, "дасть можливість забезпечити більшу кількість годин світла в оселях громадян".

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що в Україні змінять ліміти електроенергії. Щоб відповідно до Конституції, громадяни мали єдині права. Зокрема, на електропостачання в умовах, які наразі склалися.

Читайте також: