Українцям обіцяють широкий асортимент вакцин від звичайного грипу восени 2021 року

Цього року може з’явитися українсько-китайський проєкт щодо локалізації виробництва вакцини на території України.

Головний санлікар України Ігор Кузін запевняє, що восени цього року в Україні буде більше вакцини від звичайного грипу, ніж торік, до того ж українці матимуть вибір між дефіцитними та більш доступними препаратами.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua

Головний санлікар пояснив дефіцит вакцини від грипу, який виник торік в Україні, тим, що виробники, які ведуть перемовини з урядами, за звичай просять підтвердження щодо можливості закупити певну кількість вакцини через роздрібну аптечну мережу. Деякі країни дають відповідні гарантійні листи або використовують резервні фонди для потенційної гарантії.

“На жаль, в Україні такого механізму не існує. Тому фармсектор орієнтується на те, скільки було куплено або поставлено минулого року, таку ж саме кількість будемо брати і цього року. Неможливо запросити 3 млн доз, поставити до аптечної мережі, бо потенційно хтось має гарантувати, що ця вакцина буде куплена”, - пояснив він.

За його словами, перемовини минулого року розпочиналися з лютого і, на жаль, навіть у середині літа не було переконання у тих кількостях, які будуть поставлені на рівень держави.

“Ми запропонували дещо інші механізми забезпечення українців вакциною від грипу. Перший - державі надається безкоштовна вакцина для певної групи ризику. Ми обрали медпрацівників. Минулого року їх провакцинували безкоштовно за рахунок міжнародних партнерів – це спеціальний проєкт. Така опція збережеться щонайменше ще два роки. На четвертий рік реалізації цього проєкту держава має забезпечити держзамовлення для медпрацівників”, - розповів про один із способів вирішення проблеми Ігор Кузін.

Ще одним напрямком стали перемовини з іншими фармпідприємствами щодо локалізації виробництва вакцини від грипу в Україні.

“Це може бути китайське або виробництво інших держав. Такі перемовини, я точно знаю, відбулися і завершилися. Наразі йде обговорення технічних деталей. Однак, я впевнений, що цього року ми вже побачимо україно-китайський проєкт по локалізації виробництва. Зараз відбувається фінальний етап – буде відбуватися реєстрація вакцини. По суті це спільне виробництво на території України”, - поділився планами головний санлікар.

Він стверджує, що вакцин від грипу восени цього року в Україні буде більше, ніж торік.

“І я впевнений, що у нас буде вибір між тими дефіцитними вакцинами, які ми постійно шукаємо восени, та більш простою, однак більш доступною з точки зору наявності в аптечній мережі”, - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з головним санітарним лікарем України, читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

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