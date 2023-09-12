Українцям перерахують пенсії та зарплати: наскільки зростуть виплати

Протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі 5-7,5%, що вплине на ситуацію щодо виплат.

Наступного року в Україні планують перерахувати виплати, зокрема пенсії та зарплати. Зростання очікується поступове.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

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Зарплати

Відповідно да даних Міністерства фінансів, у середньому зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн.

Відповідно, збільшиться також мінімальна заробітна плата. Наступного року її підвищать у два етапи:

у січні - до 7100 грн,

у липні – до 8000 грн.

2025 року мінімалка буде 8370 грн, а 2026-го – 8956 грн.

Людмила Черенько, економістка, експертка з питань соціальної економіки та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України, розповіла, що значне зростання доходів варто очікувати у другій половині 2024 року.

Пенсії

Через зростання прожиткового мінімуму підвищать виплати для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя. Вони повинні отримувати не менше:

2680 грн – 2023-го;

2840 грн – від січня до липня 2024-го;

3200 грн – від липня 2024-го до січня 2025-го;

3348 грн – 2025-го;

3582 грн – 2026-го.

Раніше ми розповідали, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років.

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