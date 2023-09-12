Українцям перерахують пенсії та зарплати: наскільки зростуть виплати

Протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі 5-7,5%, що вплине на ситуацію щодо виплат.
Наступного року в Україні планують перерахувати виплати, зокрема пенсії та зарплати. Зростання очікується поступове.
Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.
Зарплати
Відповідно да даних Міністерства фінансів, у середньому зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн.
Відповідно, збільшиться також мінімальна заробітна плата. Наступного року її підвищать у два етапи:
- у січні - до 7100 грн,
- у липні – до 8000 грн.
2025 року мінімалка буде 8370 грн, а 2026-го – 8956 грн.
Людмила Черенько, економістка, експертка з питань соціальної економіки та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України, розповіла, що значне зростання доходів варто очікувати у другій половині 2024 року.
Пенсії
Через зростання прожиткового мінімуму підвищать виплати для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя. Вони повинні отримувати не менше:
- 2680 грн – 2023-го;
- 2840 грн – від січня до липня 2024-го;
- 3200 грн – від липня 2024-го до січня 2025-го;
- 3348 грн – 2025-го;
- 3582 грн – 2026-го.
Раніше ми розповідали, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років.
Читайте також: