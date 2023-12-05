Українцям показали, як приготувати вечерю за 10 гривень: реакція Мережі

У мережі поширюється відео, як українка приготувала вечерю лише за 10 грн. До неї увійшли: гречка, яйце, огірок та морква. Втім, так само поширюються й сумніви щодо правильності підрахунку та критичні зауваження щодо вибору продуктів.

Відео з процесом купівлі продуктів розповсюдила користувачка Instagram bez_zaivyh_vytrat.

При цьому важливо розуміти:

всі продукти вона купувала на вагу і поштучно;

10 грн у неї вийшло за рахунок того, що за 1 підхід було з'їдено не все куплене — загальна ж сума покупок перевищує заявлену.

Із чого готували вечерю за 10 гривень

Для вечері у супермаркеті було куплено 4 види продуктів. Зокрема:

гречка — 118 г за 3,17 грн;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 яйце — 4,5 грн;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 морква — 100 грамів за 99 коп.;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 огірок — 60 грамів за 7,19 грн.

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

Загальна сума вийшла 15,85 грн. Однак у десятку авторці відео вкластись все ж таки вдалося. Для цього:

гречки було зварено на 1,5 грн, тобто близько 60 грамів. Що трохи менше рекомендованих 75 грамів на 1 порцію;

огірка нарізано менше половини — на 3 грн;

яйце та морква пішли повністю.

“Скинь це тому, хто весь час скаржиться, що харчуватися зараз надто дорого. Давайте жити без зайвих витрат”, — закликала авторка відео.

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

Українці незадоволені

Технічно авторці відео вдалося досягти бажаного — приготувати вечерю за 10 грн. Проте українці засумнівалися у правильності обраного підходу та проведенні підрахунку.

Річ у тім, йдеться в коментарях до відео, що не було враховано вартості як додаткових інгредієнтів, так і засобів для приготування. Зокрема:

води;

солі;

приправ;

масла;

електроенергії;

газу.

Скриншот

Крім того, користувачі соцмережі звернули увагу на те, що страва не містить м'яса чи м'ясопродуктів. На що авторка відео, втім, чесно зізналася, що не впевнена, що за такого розкладу зможе вкластися в 10 грн.

Скриншот

Втім, як у такому разі це корелюється з жартами про тих, хто скаржиться на дороге харчування, незрозуміло.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні особливо здорожчало м'ясо та м'ясні вироби. Помітне зростання цін, зокрема, на курячу продукцію.

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