Українцям пообіцяли "безпрецедентну кількість" вакцин проти грипу: у МОЗ розкрили деталі

Очікується велика кількість вакцин проти грипу, яку раніше до України ще не завозили.

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну. Саме над цим зараз працюють у МОЗ.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави", - висловився голова МОЗ.

З його слів, очікується велика кількість препаратів, якої поки до України не завозили. Водночас, Ляшко каже, що домовленості про такі поставки ще не закриті.

"Хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти", - зауважив він.

Також Віктор Ляшко додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусу грип був витіснений із циркуляції. Водночас очільник МОЗ наголосив, що вакцинуватися потрібно і проти грипу, і проти COVID-19.

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"І на це ряд факторів впливало. Карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, а саме дистанція, маски, дезінфекція й антисептична обробка рук. Це все впливає, й на стримування епідемії грипу", - підсумував він.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників. Яку вже можна придбати в аптеках, читайте тут.

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