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Українцям пояснили, чому після вакцинації інколи підтверджується коронавірус

Українцям пояснили, чому після вакцинації інколи підтверджується коронавірус

Associated Press

Вакцинація впливає на важкий перебіг коронавірус.

Після вакцинації проти коронавірусу потрібно дотримуватись базових карантинних правил: соціальної дистанції й носіння масок. Вакцинація, хоч і допомагає легше перенести COVID-19 і не померти від наслідків, але не дає гарантії, що ви не захворієте.

Про це повідомив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції і пам‘ятайте, що вакцинація впливає на важкий перебіг "ковіду", а не на те щоб забезпечити вас від зараження вірусом", - наголосив він.

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Також лікар Тарас Жиравецький розповів, що є випадки, коли людина вакцинувалася і за кілька днів отримує  позитивний ПЛР-тест або тест на антиген. Він пояснив, що у такій ситуації коронавірусом людина заразилася під час процесу імунізації, але це це не є наслідком вакцинації.

"Все просто ви заразились "ковідом", але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається", - наголосив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше українцям дали поради, як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі.

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