Українцям пояснили, чому після вакцинації інколи підтверджується коронавірус

Вакцинація впливає на важкий перебіг коронавірус.

Після вакцинації проти коронавірусу потрібно дотримуватись базових карантинних правил: соціальної дистанції й носіння масок. Вакцинація, хоч і допомагає легше перенести COVID-19 і не померти від наслідків, але не дає гарантії, що ви не захворієте.

Про це повідомив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції і пам‘ятайте, що вакцинація впливає на важкий перебіг "ковіду", а не на те щоб забезпечити вас від зараження вірусом", - наголосив він.

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Також лікар Тарас Жиравецький розповів, що є випадки, коли людина вакцинувалася і за кілька днів отримує позитивний ПЛР-тест або тест на антиген. Він пояснив, що у такій ситуації коронавірусом людина заразилася під час процесу імунізації, але це це не є наслідком вакцинації.

"Все просто ви заразились "ковідом", але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається", - наголосив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше українцям дали поради, як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі.

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