Українцям назвали умову, за якої поширення коронавірусу може сповільнитися

Українцям назвали умову, за якої поширення коронавірусу може сповільнитися

Особи, які вакцинувалися чи перехворіли на коронавірус, мають базовий імунітет.

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні може покращитися, але все вирішать темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема, темпи розповсюдження вірусу у регіонах залежать від того, скільки жителів вже перехворіли або отримали щеплення.

Про це розповіла докторка медичних наук, лікарка-вірусологиня Алла Мироненко в ефірі телеканалу "Обозреватель".

Медикиня пояснила, що люди, які вже вакцинувалися чи перехворіли на коронавірус, мають великі шанси не потрапити до лікарні у випадку зараження. Тому, з її слів, якщо якомога більше українців отримають щеплення, темпи розповсюдження COVID-19 сповільняться.

"Не рахуємо тих, хто перехворів і щепився. Перш за все треба щепити тих, які не хворіли. Ті, хто перехворів, зараз вже не захворіють, принаймні до лікарні вони не потраплять, тому що вони мають базовий імунітет, організм вже стикався зі збудником", – наголосила Мироненко.

За словами Мироненко, "Дельта" та інші можливі штами або хвилі коронавірусу вже не будуть сильно загрожувати особам, які мають імунітет. Лікарка навела приклад та пояснила, що під час першої хвилі коронавірусу хворіли одні особи, а під час другої - вже інші.

"Залишились ті, які не хворіли і не щепилися. Саме вони зараз хворіють. Треба, щоб вони вакцинувалися", – пояснила лікарка.

Як повідомлялося, лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла, що є категорія людей, які не ризикують захворіти коронавірусом.

А лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук поділилася, за якими симптомами можна діагностувати "Дельту".

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