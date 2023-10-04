Українцям приходять платіжки за газ із “зайвими” кубометрами: “Нафтогаз” назвав причини

Зі схожою скаргою на платіжку за серпень до “Нафтогазу” звернулася клієнтка.

Українці можуть стикнутися з завищеними сумами у платіжках за газ та “зайвими” кубами через те, що передають показання лічильників невчасно.

Про це повідомляє “Нафтогаз”.

У “Нафтогазі” розповіли, як вони розв'язували питання клієнтки, яка звернулася до них через нарахування зайвих кубів за серпень.

Спершу фахівці перевірили зафіксовані клієнткою обсяги спожитого газу. Виявилось, що з травня по серпень вона не передавала показання лічильника, оскільки тимчасово переїхала з родиною із Києва на захід країни.

Як здійснюються нарахування у таких випадках?

Нарахування здійснюється розрахунковим способом. Тобто обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних.

Що можна зробити?

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, слід передавати показання лічильників вчасно — з 28-го по 5-те число щомісяця.

Якщо ж клієнт тимчасово не проживає у помешканні та не користувався газом, то слід щомісяця передавати фактичні незмінні показання.

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