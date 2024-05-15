Українцям приходять повідомлення про "евакуацію" з Харкова: що кажуть в МВС

МВС України попереджає про фейкові повідомлення щодо евакуації з Харкова.

В Україні застерегли громадян від фейкових повідомлень, які нібито надходять від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із закликами до евакуації з Харкова.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - наголосили в МВС.

МВС України попереджає про фейкові повідомлення щодо евакуації з Харкова / Фото: Прес-служба МВС України

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації спростували фейки РФ про "взяття" Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій.

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