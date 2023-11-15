Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться заплатити – огляд новин

В Україні введуть "третю платіжку" за газ. Так, споживачів забов'яжуть укласти договір з компанією, яка і проводитиме техобслуговування мережі.

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Газовики працюватимуть більш відповідально

Загальновідомо, що від січня 2020-го року українці почали отримувати 2 платіжки за газ: одну від постачальника блакитного палива, а іншу – від його транспортера. Все логічно, щобільше, така схема працює у всіх цивілізованих країнах. А чи замислювалися ви над тим, хто має обслуговувати та ремонтувати газову мережу у вашій багатоповерхівці?

Як передає "ГазПравда", багато українців вважають, що це апріорі завдання газовиків і без додаткових на те угод. Але не все так просто. Ця без перебільшень важлива послуга уже була закладена у вартість транспортування палива. Та чи перевірялося коли-небудь, чи провели газовики т.о. вчасно або ж якісно? Тепер це доведеться робити регулярно.

"Ключовий момент започаткованої трансформації полягає у покладенні відповідальності за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні на осіб, які найбільш вмотивовані в їх безаварійній роботі, тобто на їх власників, а саме: у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання – на співвласників багатоповерхівки; у приватному житловому будинку та безпосередньо у квартирах – на їхнього господаря", – пояснює Катерина Плотнікова, експертка-консультантка "ГазПравди".

Саме тому і введуть "третю платіжку" – точніше зобов'яжуть споживача укласти договір з компанією, яка і проводитиме техобслуговування мережі. Поява додаткового "папірця" не має додати людині надмірного клопоту, утім спонукатиме уважніше ставитися до роботи газовиків, тож і їм працювати доведеться більш відповідально.

"Таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов'язань виконавця ТО. Адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки життєдіяльності усіх мешканців домогосподарства. У випадках виявлення порушень – власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідні інстанції", – зазначила Плотнікова.

З ким доведеться підписати контракт

Як зазначають у Міненерго, українці зможуть заключити контракт не тільки з обленерго, але з будь-якою обслуговуючою компанією, яка матиме відповідні дозволи. Тож і ціни в теорії мають бути ринковими. Експертка зауважує, що більшість перевірок спеціалісти проводитимуть раз на рік. Проте є і процедури, які треба робити частіше.

За словами Плотнікової, після укладання договору:

Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряють наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його. У багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Також, не рідше одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень. Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Порушникам газ поки не відключатимуть

Якщо перевірка проігнорована або виконана неякісно, то послугу подачі газу мають припинити. Утім, лякатися не варто, поки перехід на "три платіжки" не завершиться, відключати нікого не будуть.

Чинне законодавство містить застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється.

Однак, до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами винятково через неукладення договорів на ТО може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців.

Як тепер рахують розподіл газу

Нагадаємо, від 1 жовтня 23-го року українцям почали по-новому рахують розподіл газу. Тепер під час розрахунку розміру річної замовленої потужності газу для побутових споживачів, які повністю чи частково не отримують газопостачання, враховують лише за неопломбовані газові прилади. Ці зміни мають допомогти зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів, які впродовж попереднього газового року, споживали мінімальні об'єми газу. При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цієї зими тарифи на тепло та гарячу воду в Україні підвищувати не збираються.

Раніше у Міністерстві економіки пояснили, що відбувається з цінами на газ.

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