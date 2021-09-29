Українцям розповіли, як під час локдауну поліція перевірятиме COVID-сертифікати

Українцям розповіли, як під час локдауну поліція перевірятиме COVID-сертифікати

Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність COVID-сертифікатів.

В Україні поліція почне перевіряти COVID-сертифікати по QR-коду. Наразі уже розроблено необхідне програмне забезпечення.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименко, інформує пресслужба МВС.

За його словами, якщо в Україні введуть локдаун, то обмежень для вакцинованих осіб буде менше. Але, щоб скористатись цими перевагами необхідно мати з собою внутрішній сертифікат вакцинації. У ньому повинен бути QR-код, він є підтвердженням справжності документа.

"Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться”, - сказав він.

Зазначимо, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.

Як повідомлялося, керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, можуть відсторонити від роботи. МОЗ має намір звернутися із відповідною ініціативою до власників закладів охорони здоров’я, де були виявлені порушення. Якщо порушення буде виявлене повторно, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії медичного закладу.

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