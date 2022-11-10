Українцям розповіли, як зменшити витрати на тепло та що робити, якщо зникне опалення

У столиці вже почався опалювальний сезон, але в Україні очікується одна з найскладніших зим. Рекомендації КМДА, як заощадити, зменшивши тепловитрати у квартирі, та як діяти в разі вимкнення опалення читайте в матеріалі ТСН. ua.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, готуючись до складної зими, ситуація у місті контрольована та приводів для паніки немає. КМДА закликають мешканців міста зменшити теплові втрати у своїх оселях, для цього радять дотримуватися таких порад:

Раціонально використовуйте тепло

Якщо в будинку встановлений індивідуальний тепловий пункт, разом із сусідами зверніться до управителя ЖЕКу або ОСББ, або знайдіть фахівця, щоб встановити у квартирах температуру не більше 18 градусів та максимально економний режим теплоспоживання.

Якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте, коли лягаєте спати або йдете з дому.

Підготуйте вікна

Відрегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу.

Встановіть на вікнах гумові ущільнювачі, якщо вони відсутні або пошкоджені та втратили свою еластичність.

Подбайте про утеплення дверей

Утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок. Якщо маєте подвійні вхідні двері, зачиняйте обоє.

Завжди тримайте зачиненими додаткові двері на вході до під'їзду (тамбурні двері), перевірте, чи є дотягувач, та зверніться до сервісної організації, якщо його немає.

Зменште тепловтрати

Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі.

Наклейте фольгований тепловідбивний екран на стіну за батареєю.

Тримайте зачиненими всі вікна, зокрема на балконі або лоджії. Закривайте на ніч вікна шторами, ролетами, жалюзі, однак тримайте відкритою батарею.

Що робити, якщо зникне опалення

Стежте за офіційними повідомленнями міської влади про можливі аварії.

Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами.

Увімкніть додаткові джерела тепла. Але не більше одного електрообігрівача – може не витримати мережа.

Пийте та їжте гаряче.

Дізнайтеся, де розміщені пункти обігріву.

Переїдьте до родичів та знайомих, у яких є опалення. Заздалегідь домовтеся про спільні дії.

Поради КМДА. Що робити якщо зникне опалення

Щоб вберегтися від нещасних випадків

не грійтеся за допомогою непристосованих засобів (наприклад, газової плити),

не використовуйте у квартирах «буржуйки», бензинові дизельні генератори, газові балони,

не вмикайте більше одного електрообігрівача,

не вживайте алкогольні напої заради хибного відчуття зігрівання.

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