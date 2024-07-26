Відключення світла: "Укренерго" змінило плани на 26 липня

Світла ввечері буде менше.

Сьогодні, 26 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діють від 15:00 до кінця доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

У відомстві уточнили, що:

до 15:00 та у проміжках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень

від 15:00 до 18:00 і від 20:00 до 24:00 буде задіяно дві черги відключень

"Причина зменшення обсягу обмежень зараз - екстрене постачання надлишків

електроенергії з енергосистеми Польщі", - зазначили у відомстві.

Крім того, через нічну атаку БпЛА є знеструмлення на Житомирщині та Київщині. На Одещині через грозу знеструмлені три населені пункти.

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