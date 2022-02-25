Українцям спростили в’їзд до Молдови: які документи потрібні

Українцям спростили в’їзд до Молдови: які документи потрібні

Перетнути кордон можна лише з посвідченням особи та без Covid-сертифікату.

Громадяни України можуть в'їжджати на територію Республіки Молдова із внутрішніми документами, що засвідчують особу, та без обов'язкового пред'явлення сертифікату Covid-19.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі уряду Молдови.

Окрім того, автомобілі зможуть в'їжджати на територію Молдови без зеленої карти за умови її придбання протягом 24 годин.

Неповнолітні українці допускаються на територію Молдови за наявності свідоцтва про народження, внутрішнього посвідчення особи чи паспорта.

Запущено “зелену лінію” з контактним номером телефону 080001527 для Бюро з міграції та притулку Міністерства внутрішніх справ. Служба 112 забезпечить переадресацію екстрених викликів на “зелену лінію”.

Створено групу у Facebook з корисною інформацією: Допомога українцям у Молдові / SOS Українці Молдова.

За офіційними даними з початку військового вторгнення Росії понад 16 тисяч громадян України в'їхали до Молдови.

Нагадаємо, у сусідніх з Україною західних країнах готуються до напливу біженців, які уже тепер шукають порятунку за кордоном через вторгнення Росії, яке відбулося в четвер, 24 лютого.

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