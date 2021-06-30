Українцям треба повернути можливість подорожувати світом – Шмигаль про COVID-сертифікати

Українцям треба повернути можливість подорожувати світом – Шмигаль про COVID-сертифікати

Шмигаль доручив прискорити впровадження електронних COVID-сертифікатів.

Уряд України має прискорити роботу щодо впровадження українських COVID-сертифікатів, які також будуть використовуватися для поїздок до Євросоюзу. Відповідне доручення дав Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це він заявив на засіданні уряду 30 червня.

За його словами, сертифікат відповідатиме європейським стандартам. Цей документ можна буде завантажити в застосунку або на порталі "Дія", а надалі отримати у сімейного лікаря.

"Дав доручення віцепрем’єр-міністерці з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифіката та підписання відповідної угоди з Єврокомісією. Наша мета — повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом", - написав він у Telegram-каналі.

Крім того, Шмигаль додав, що уряд вже ухвалив необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів.

"Все готово до запуску документів, і вже від 1 липня розпочнеться їх бета-тестування", - підсумував він на засіданні.

Нагадаємо, що українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

ТСН.ua розпитав про COVID-сертифікати у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи — читайте у нашому матеріалі.

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