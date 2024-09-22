Українцям ускладнили перетин кордону з Польщею, Румунією та Угорщиною – причина

Через які саме пункти пропуск здійснюється у сповільненому режимі.

Через ремонтні роботи, що обмежують рух транспорту, перетин кордону з Польщею, Румунією та Угорщиною з України ускладнено.

Про це ДПСУ | Держприкордонслужба повідомила 22 вересня.

Де рух сповільнився

Пропуск людей і транспортних засобів через пункт "Устилуг-Зосин" здійснюється у сповільненому режимі через оформлення громадян на портативних компʼютерах, повідомили у ДПСУ.

Також там зазначили, що на кількох інших пунктах, таких як "Чоп-Захонь" та "Солотвино-Сігету-Мармацієї", тривають ремонтні роботи, через що рух транспорту також обмежили.

Державна прикордонна служба України закликала громадян та перевізників обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, аби уникнути затримок. На цей момент пропуск осіб і транспорту здійснюється у сповільненому режимі через оформлення осіб на портативних компʼютерах.

Що із рухом транспорту на інших пунктах пропуску

Пункт пропуску "Устилуг-Зосин" на українсько-польському кордоні не вперше стикається з тимчасовими обмеженнями.

"З 3 вересня тут вже були введені обмеження на рух транспорту в напрямку України через ремонтні роботи, які триватимуть до 30 листопада. Це ускладнило перетин кордону, і тепер ситуація ускладнюється ще й технічними проблемами з базою даних", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи здійснюють на інших важливих пунктах пропуску. Наприклад, на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Чоп-Захонь" з 19 вересня розпочалися дорожні роботи. Це частково обмежило рух легкових та вантажних автомобілів, оскільки з п’яти смуг для проїзду залишили лише дві. Тривати ремонт буде два тижні, а його завершення очікується на початку жовтня. Ремонт проводить в межах проєкту осучаснення прикордонної інфраструктури за підтримки USAID.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що на кордоні з Польщею не працює один із популярних КПП.

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