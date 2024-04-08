Українцям відключають світло через обстріли: де складна ситуація

Відключення світла застосовуватимуть у двох регіонах країни.

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру в Україні. В ніч проти 8 квітня окупанти обстріляли об'єкти у двох регіонах країни.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

За інформацією відомства, росіяни в ніч проти 8 квітня двічі атакували обладнання на високовольтній підстанції в Запорізькій області. БпЛА пошкодив обладнання об'єкта.

Також внаслідок обстрілу напередодні, 7 квітня, відключилася високовольтна повітряна лінія в Харківській області, тож без струму залишилася підстанція, яка забезпечувала світлом побутових споживачів у Харкові, однак несправність вдалося ліквідувати.

"Внаслідок бойових дій одночасно відключилися дві високовольтні лінії в Дніпропетровській області", – зазначили в міністерстві.

У відомстві також зазначили, що загалом в українській енергосистемі відсутній дефіцит генерації.

Водночас складною ситуація зі світлом залишається в Харкові та області.

В "Укренерго" повідомили, що 8 квітня графіки погодинних відключень світла в Харківській області діють від 6 ранку.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 квітня знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Раніше Financial Times написало, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України і використовує високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Від 22 до 29 березня росіяни обстріляли сім українських теплоелектростанцій – усі в інших регіонах, крім Києва, який має одну з найкращих ППО у країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції.

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