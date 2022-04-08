Українцям, які виїхали за кордон під час воєнного стану, доведеться дати пояснення — Данілов

Українцям, які виїхали за кордон під час воєнного стану, доведеться дати пояснення — Данілов

Особи, які терміново поїхали у "відрядження", повинні мати окремий документ від прикордонників.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що усіх чоловіків, які залишили Україну без відповідного дозволу під час оголошеного воєнного стану, будуть затримувати для пояснень на зворотньому шляху.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно”, - наголосив секретар РНБО.

За його словами, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Данілов наголосив, що кожен, хто поїхав у "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників.

Нагадаємо, в Україні чоловіки не можуть отримати статус біженця за кордоном за наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України. В воєнний час це правило стосується чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років).

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