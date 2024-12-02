"Зимову тисячу" доведеться повернути тим, хто отримає її за кордоном, – Шмигаль

Під час реєстрації заявники декларують своє перебування на території України, а система здійснюватиме перевірку.

Держава перевірятиме місце перебування отримувачів допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Громадяни, які подадуть заявки на виплату тисячі гривень, перебуваючи за кордоном, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі 1+1.

Під час реєстрації заявники декларують своє перебування на території України, а система здійснюватиме перевірку за допомогою державних реєстрів та геолокації.

"Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми “єПідтримка” — ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", — наголосив глава уряду.

Нагадаємо, що українці можуть отримати "зимову тисячу" через застосунок "Дія", через "Укрпошту" або на картку банку-партнера програми.