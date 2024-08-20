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Українцям за кордоном доведеться проходити нову перевірку військових документів для отримання паспорта

Українцям за кордоном доведеться проходити нову перевірку військових документів для отримання паспорта

Змінено правила отримання паспорта за кордоном / Колаж: ТСН.ua

Кабмін запровадив нові правила перевірки військових документів для громадян України за кордоном.

В Україні внесли зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном і планують отримати паспорт. Тепер паспортні служби перевірятимуть автентичність їхніх військово-облікових документів.

Про це повідомила пресслужба Камбіну.

Процес перевірки військових документів для отримання паспорта за кордоном буде автоматизовано. Зокрема, перевірки здійснюватимуться через електронні реєстри, як-от Єдиний державний демографічний реєстр, та системи Державної міграційної служби. Результати перевірки можна отримати через телефон, електронну пошту або звичайну пошту.

Якщо військово-обліковий документ (ВОД) буде визнано недійсним, це призведе до відмови в отриманні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Однак для осіб, які подали документи до 25 квітня 2024 року, є можливість отримати паспорт, якщо їхні ВОДи зареєстровані в реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює процедуру одночасного оформлення паспортів для громадян України, включно з заміною втрачених або викрадених документів. Тепер можливо одночасно оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Процедура включає адміністрування збору і має чіткі терміни видавання: 7 або 20 робочих днів, залежно від обраного типу послуги. Закон також впроваджує безстрокове оформлення паспортів для осіб віком від 65 років і дозволяє оформлення через електронні системи та ДП "Документ".

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