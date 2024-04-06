Українцям за кордоном можуть обмежити консульські послуги: нові правки мобілізаційного законопроєкту

У суботу, 6 квітня, під час розгляду правок до мобілізаційного законопроєкту комітет нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

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Вона також виокремила ще два важливих рішення комітету. Зокрема, після додаткового обговорення на прохання Міноборони впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов’язок. Також було ухвалено рішення щодо перегляду правки, якою відхилялось тимчасове обмеження (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) у разі ухилення від мобілізації.

На сьогоднішньому засіданні Комітет сформував мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Ірина Фріз опублікувала редакцію, яку взято за основу:

громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;

щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку визначеним КМУ;

військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу) щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;

військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50-відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

зараховується один місяць служби за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

“Остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету. Ухвалення рішення щодо звільнення з військові служби перенесено на наступне засідання. Де-факто, розгляд законопроекту планується на наступному засіданні Верховна Рада України”, - повідомила Ірина Фріз.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки значно просунувся до ухвалення фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію.

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