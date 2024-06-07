Українцям за кордоном встановили обов’язкову умову для отримання паспорта — постанова Кабміну

Громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 4 червня 2024 року, опублікованій на офіційному сайті уряду.

Кабмін погодив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межі України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого.

Згідно з постановою українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта.

Нові правила набудуть чинності 30 червня і діятимуть до ухвалення закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше 6 місяців від дня набуття чинності цієї постанови.

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП “Документ” призупинили видавання готових документів, що пояснювали технічними причинами. Через це розлючені українці почали “штурмувати” закордонні пункти видавання паспортів. Згодом ДП “Документ” відновило видавання готових документів за межами України в тестовому режимі.

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