Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти: хто в пріоритеті

Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти: хто в пріоритеті

Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти / Фото: ТСН.ua

Паспорти видаватимуть насамперед “соціально вразливим категоріям громадян”.

Закордонні підрозділи ДП “Документ” відновили видавання паспортів громадянам України в тестовому режимі.

Про це повідомили на сайті підприємства.

Паспорти видаватимуть насамперед “соціально вразливим категоріям громадян”, які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видавання.

Щоб отримати документ, необхідно показати смс-повідомлення, надіслане після 25 квітня, надати документ, що посвідчує особу заявника, зокрема е-паспорт у застосунку “Дія”, і пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, офіційний Київ не звертався до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку, повідомив посол України у Польщі Василь Зварич. 

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація