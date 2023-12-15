Українцям заборонили наближатись до державного кордону без спеціального дозволу

Відповідні зміни вніс уряд України постановою № 1292 від 7 грудня.
Окремі групи громадян України повинні будуть отримувати дозвіл від Державної прикордонної служби для перебування в прикордонній зоні, де встановлено спеціальний режим допуску.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.
У повідомленні вказується, що відповідні зміни вніс уряд України постановою № 1292 від 7 грудня.
Відповідно до постанови уряду запроваджені наступні зміни:
- вʼїжджати, перебувати, жити чи пересуватися у межах контрольованого прикордонного району мають право українці, особи без громадянства або іноземці, які мають документи, що посвідчують їхню особу;
- обмежено вільний вʼїзд, пересування чи проживання у прикордонній смузі - за пʼять кілометрів від лінії кордону;
- щоб отримати дозвіл для вʼїзду для перебування чи проживання на території прикордонного району, потрібно отримати дозвіл у відповідного органу ДПСУ, неповнолітнім такий дозвіл видається лише за зверненням одного з батьків чи опікуна.
Також ці зміни стосуються осіб:
- які вʼїжджають, щоб перетнути кордон;
- водіїв вантажівок та осіб, що їх супроводжують;
- осіб, рух яких починається чи закінчується за межами прикордонної зони і які не роблять зупинок.
- Також уряд встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив перебувати або жити за 30−50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші та водоймах, для кордону з РФ та Білоруссю встановили обмеження за два кілометри.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині ухилянт хотів підкупити прикордонника за 3 тисячі гривень.
Крім того, ми раніше інформували, що прикордонники затримали ухилянтів на кордоні з Молдовою.
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