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Українцям заборонили наближатись до державного кордону без спеціального дозволу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Українцям заборонили наближатись до державного кордону без спеціального дозволу

Кордон / Фото: Associated Press

Відповідні зміни вніс уряд України постановою № 1292 від 7 грудня.

Окремі групи громадян України повинні будуть отримувати дозвіл від Державної прикордонної служби для перебування в прикордонній зоні, де встановлено спеціальний режим допуску.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

У повідомленні вказується, що відповідні зміни вніс уряд України постановою № 1292 від 7 грудня.

Відповідно до постанови уряду запроваджені наступні зміни:

  • вʼїжджати, перебувати, жити чи пересуватися у межах контрольованого прикордонного району мають право українці, особи без громадянства або іноземці, які мають документи, що посвідчують їхню особу;
  • обмежено вільний вʼїзд, пересування чи проживання у прикордонній смузі - за пʼять кілометрів від лінії кордону;
  • щоб отримати дозвіл для вʼїзду для перебування чи проживання на території прикордонного району, потрібно отримати дозвіл у відповідного органу ДПСУ, неповнолітнім такий дозвіл видається лише за зверненням одного з батьків чи опікуна.

Також ці зміни стосуються осіб: 

  • які вʼїжджають, щоб перетнути кордон;
  • водіїв вантажівок та осіб, що їх супроводжують;
  • осіб, рух яких починається чи закінчується за межами прикордонної зони і які не роблять зупинок.
  • Також уряд встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив перебувати або жити за 30−50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші та водоймах, для кордону з РФ та Білоруссю встановили обмеження за два кілометри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині ухилянт хотів підкупити прикордонника за 3 тисячі гривень.

Крім того, ми раніше інформували, що прикордонники затримали ухилянтів на кордоні з Молдовою.

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Дата публікації
Перегляди
2432
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