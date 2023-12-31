Українцям запровадять податок на перекази з картки на картку - що відомо

Кожна операція на картці буде оподатковуватися.

Уряд затвердив Національну стратегію доходів, яка, серед іншого, передбачає оподаткування переказів з картки на картки за ставкою 18%.

Про це написав директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.

"Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України", - йдеться у тексті документу.

Як розповів УНІАН економіст Олег Пендзин, ця ідея урядовців - не нова. За його словами, навіть зараз будь-які доходи фізичних осіб мають декларуватися та оподатковуватися, однак податкова не має доступу до рахунків, тому наразі неможливо відстежити надходження на банківські картки громадян.

Економіст зазначив, що кожна операція на картці буде оподатковуватися, однак досі незрозуміло, яким чином це буде здійснюватися.

Він поясниа, що у Національній стратегії доходів вказано, що податкові органи в майбутньому матимуть доступ до персональних рахунків українців поза межами банківської таємниці.

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