Українцям зарахують до страхового стажу період, коли вони не працювали: але є три важливі умови

Щоб вийти на пенсію та заслужено відпочити українці повинні набрати певний страховий стаж. Ситуації в житті бувають різними і інколи змоги працювати у людини немає. Та деяким громадянам цей період може бути врахований до страхового стажу. Розбираємося.

У Пенсійному Фонді України розповіли, що таку можливість мають ті люди, які доглядають за родичем, що має I групу інвалідності. Зазвичай вони потребують догляду зі сторони. Якщо, за певних обставин, член родини повинен покинути роботу, щоб доглядати за родичем, що нездужає, цей період може бути зараховано до страхового стажу.

"Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи", — повідомили у ПФУ.

Але є три важливі умови:

особа не може бути пенсійного віку чи мати інвалідність (тобто вона повинна бути працездатною);

у період догляду за особою з інвалідністю не можна працювати;

отримувати компенсацію чи надбавку відповідно до чинного законодавства в органах соціального захисту населення.

Водночас, звичайно, період догляду за особою з I групою інвалідності повинен припадати на час після 2003 року, коли було прийнято закон про страховий стаж.

Як зазначили фахівці з Пенсійного Фонду України: "При дотриманні зазначених умов період догляду, який мав місце після 01.01.2004, враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону № 1058-IV у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію (стаття 14 Закону № 1058-IV)".