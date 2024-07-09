Українцям зменшать обмеження у відключенні світла 9 липня: в "Укренерго" розповіли деталі

"Укренерго" сьогодні, 9 липня, зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

У компанії наголосили, що в період від 16:00 до 19:00 буде діяти всього три черги відключень.

"А ось у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений. Це можливо завдяки аварійному постачанню електроенергії з Європейського Союзу", - наголосили в "Укренерго".

Зазначимо, сьогодні спочатку до 14:00, а потім і до 16:00 в Україні застосовувались всього дві черги відключень.

Через відключення світла зростає ризик спалаху інфекційних хвороб

Додамо, наразі ситуація з електроенергією в України залишається надзвичайно складною. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

Читайте також: