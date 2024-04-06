Українцям знову дошкуляють ворожі безпілотники: куди рухаються

Безпілотники ворога знову розпочали кружляти Україною.
Ворожі безпілотники рухаються у кількох українських областях.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей - курсом на північний-захід (Дніпро);
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей - курсом на північний-захід.
- Декілька нових груп ударних БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.
У низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
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