Українцям знову дошкуляють ворожі безпілотники: куди рухаються

Ворожі безпілотники рухаються у кількох українських областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей - курсом на північний-захід (Дніпро);

БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей - курсом на північний-захід.

Декілька нових груп ударних БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

У низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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