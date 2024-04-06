Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українцям знову дошкуляють ворожі безпілотники: куди рухаються

Українцям знову дошкуляють ворожі безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Безпілотники ворога знову розпочали кружляти Україною.

Ворожі безпілотники рухаються у кількох українських областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей - курсом на північний-захід (Дніпро);
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей - курсом на північний-захід.
  • Декілька нових груп ударних БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

У низці українських областей оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація