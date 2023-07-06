Українцям знову потрібно вклеювати фотографію в паспорт-книжечку або поміняти його на id-картку

Від 1 липня в Україні відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України.

В Україні від 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасовний карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються старі правила щодо актуалізації даних у паспорті.

Як повідомляють МВС України вимога вклеювати фотографії про досягнення 25 і 45 років була призупинена на період коронавірусного карантину.

"В Україні з 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку".

Українцям яким виповнилося 25 або 45 років в період з 13 березня 2020 року (коли дана норма була припинена) по 24 січня 2022 року, потрібно звернутися в найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб вклеїти актуальне фото в паспорт.

Вклеїти фото потрібно до 1 серпня 2023 року.

Якщо фотографія не буде вклеєна своєчасно, паспорт-книжечку доведеться замінити сучасною id-карткою.

Перевірте уважно свої паспортні документи та за необхідності отримання додаткової інформації зверніться у будь-який підрозділ ДМС чи ЦНАП.

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