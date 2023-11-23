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Українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали: чим усе закінчилось

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Марія БойкоМарія Бойко
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Українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали: чим усе закінчилось

Польські прикордонники. ФОТО: Прикордонна служба Польщі

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області на 8500 грн оштрафували чоловіка, який втік до Польщі, проте на кордоні його затримали польські прикордонники. 

Про це йдеться у постанові Яворівського районного суду Львівської області. 

За даними суду, українець у вересні 2023 року у складі групи осіб незаконно перетнув українсько-польський кордон та втік до сусідньої держави. 

У Польщі чоловіка затримали прикордонники у селі Кровиця Сама Любачівського повіту Підкарпатського воєводства. Українцю інкримінували незаконний перетин кордону. 

В Україні чоловіку інкримінували ч.2 ст.204-1 КУпАП. На суд обвинувачений не прийшов, проте у заяві визнав свою вину та розкаявся. 

Судячи з матеріалів справи, поляки депортували чоловіка назад, оскільки українські правоохоронці склали на нього протокол про адміністративне затримання. Також до матеріалів долучено письмове пояснення чоловіка. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 8500 грн. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору. 

Нагадаємо, прикордонник перелічив категорії, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.

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Дата публікації
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