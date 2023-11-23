Українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали: чим усе закінчилось

Чоловік провину визнав та розкаявся.
У Львівській області на 8500 грн оштрафували чоловіка, який втік до Польщі, проте на кордоні його затримали польські прикордонники.
Про це йдеться у постанові Яворівського районного суду Львівської області.
За даними суду, українець у вересні 2023 року у складі групи осіб незаконно перетнув українсько-польський кордон та втік до сусідньої держави.
У Польщі чоловіка затримали прикордонники у селі Кровиця Сама Любачівського повіту Підкарпатського воєводства. Українцю інкримінували незаконний перетин кордону.
В Україні чоловіку інкримінували ч.2 ст.204-1 КУпАП. На суд обвинувачений не прийшов, проте у заяві визнав свою вину та розкаявся.
Судячи з матеріалів справи, поляки депортували чоловіка назад, оскільки українські правоохоронці склали на нього протокол про адміністративне затримання. Також до матеріалів долучено письмове пояснення чоловіка.
Суд визнав чоловіка винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 8500 грн. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.
Нагадаємо, прикордонник перелічив категорії, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.
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