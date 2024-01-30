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Українець добровільно перейшов на бік Росії та штурмував ЗСУ: зрадник провоював лише місяць

Українець добровільно перейшов на бік Росії та штурмував ЗСУ: зрадник провоював лише місяць

Громадянин України воював на боці РФ та потрапив до полону / Фото: Associated Press

На суді підозрюваний провину визнав.

У Полтаві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили зрадника України, який у тимчасово окупованому Іловайську підписав контракт з окупантами та воював проти ЗСУ. На фронті він пробув лише місяць. 

Про це йдеться у вироку Октябрського районного суду м. Полтави (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, громадянин України у тимчасово окупованому Іловайську у липні 2023 року добровільно підписав контракт з окупаційною армією Росії та воював проти ЗСУ. Його було призначено на посаду стрільця 2 роти 1 стрілкового батальйону 110 МСБ, 1-го АК ЦТВ Південного округу РФ у військовому званні рядовий. 

Зрадник пройшов військову підготовку та вже у серпні 2023 року штурмував позиції ЗСУ в Донецькій області. 23 серпня 2023 року він потрапив до полону ЗСУ. 

Громадянина України звинуватили у тому, що він будучи військовозобов'язаним, добровільно перейшов воювати на бік ворога та вчинив державну зраду. 

На суді підозрюваний провину визнав. Суд засудив його за ч.2 ст.111, ч.7 ст.111-1 КК України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні засудили капітана поліції, який перейшов на бік Росії та здав учасників АТО

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