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Українець добровільно погодився воювати проти ЗСУ і потрапив до полону

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Українець добровільно погодився воювати проти ЗСУ і потрапив до полону

Російські окупанти. Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Чоловіка визнали винним у державній зраді.

В Україні до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який у червні 2023 року підписав контракт із Міністерством оборони РФ та був зарахований до підрозділу спеціального призначення "Ахмат". 

Про це йдеться у вироку Дружківського міського суду Донецької області.

За даними суду, уродженець Волноваського району Донецької області, який має громадянство України у червні 2023 року добровільно захотів воювати проти України. Він у місті Грозний, що у Чечні, підписав контракт із Міністерством оборони РФ та був зарахований до підрозділу спеціального призначення "Ахмат". Громадянин України воював проти ЗСУ поблизу с. Андріївка Бахмутського району Донецької області. 

У вересні 2023 року українець потрапив до полону ЗСУ. 

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що від 2014 року живе у Росії та має громадянство РФ, проте і від українського паспорта він не відмовився. Українець знав, що Росія від 2014 року воює проти України. Він у червні 2023 року добровільно погодився воювати проти своєї Батьківщини та підписав контракт з армією РФ. Зрадник потрапив до полону під час виконання бойового завдання. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 111 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні до 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 30-річного батька трьох дітей, який під час окупації міста Балаклія Харківської області працював "міліціонером" та допомагав окупантам викрадати та знущатись із проукраїнських місцевих жителів.

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Дата публікації
Перегляди
1684
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