Українець добровільно вступив до армії РФ, воював проти ЗСУ та потрапив до полону

На суді зрадник провину не визнав.
У Донецькій області до 15 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у серпні 2023 року добровільно вступив до окупаційних військ та воював проти ЗСУ. Згодом він потрапив до полону і його судили.
Про це йдеться у вироку Дружківського районного суду Донецької області.
За даними суду, житель Донеччини у серпні 2023 року добровільно погодився воювати у складі окупаційних військ фейкової "ДНР". 30 вересня 2023 року він потрапив до полону ЗСУ.
Жителю Донеччини інкримінували державну зраду. На суді він провину не визнав, хоча зазначив, що справді воював у складі окупаційної армії, оскільки "йому бракувало грошей на проживання".
Адвокат бойовика наполягав, що чоловік вчинив не державну зраду, а є колаборантом.
Суд проаналізував докази та визнав чоловіка винним за ч.2 ст.111 КК України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, в Україні засудили капітана поліції, який перейшов на бік Росії та здав учасників АТО.
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