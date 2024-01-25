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Українець добровільно вступив до армії РФ, воював проти ЗСУ та потрапив до полону

Українець добровільно вступив до армії РФ, воював проти ЗСУ та потрапив до полону

На Донеччині засудили зрадника / Фото: pixabay.com

На суді зрадник провину не визнав.

У Донецькій області до 15 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у серпні 2023 року добровільно вступив до окупаційних військ та воював проти ЗСУ. Згодом він потрапив до полону і його судили. 

Про це йдеться у вироку Дружківського районного суду Донецької області. 

За даними суду, житель Донеччини у серпні 2023 року добровільно погодився воювати у складі окупаційних військ фейкової "ДНР". 30 вересня 2023 року він потрапив до полону ЗСУ. 

Жителю Донеччини інкримінували державну зраду. На суді він провину не визнав, хоча зазначив, що справді воював у складі окупаційної армії, оскільки "йому бракувало грошей на проживання". 

Адвокат бойовика наполягав, що чоловік вчинив не державну зраду, а є колаборантом. 

Суд проаналізував докази та визнав чоловіка винним за  ч.2 ст.111 КК України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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