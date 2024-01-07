Українець купив прапор з підписом Залужного, але повернув через дружину: Притула назвав причину

Дружина новоспеченого власника прапора була проти такої покупки за 160 тисяч гривень, тому змусила чоловіка забрати гроші назад.

На одному з благодійних аукціонів на підтримку ЗСУ чоловік купив прапор із підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за 160 тис. грн, але потім вимагав повернути гроші.

Про це розповів екстелеведучий та волонтер Сергій Притула в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Буває, що люди не цінують те, що отримують. На концерті в Антона Тимошенка (стендап-комік – Ред.) він продав прапор із підписом Залужного за 160 тисяч гривень. Через кілька днів чоловік, який купив цей прапор, сказав, що він зробив це без погодження з дружиною. Ну, і дружина погрожує розлученням. "Поверніть мені гроші". Я сказав, що у тої жінки нема серця... Чоловік прийшов з прапором з підписом Залужного. Так, дорого заплатив, але, чорт забирай, це прапор із підписом Залужного", – розповів Притула.

Шоумен пожартував, що на місці того чоловіка задумався б, чи варто далі жити з такою дружиною. Він додав, що стендапер Тимошенко віддав чоловіку гроші.

Раніше Сергій Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.

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