Українець майже рік воював за Росію, але заблукав і потрапив у полон ЗСУ: його покарали

В Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна засудили уродженця Донецька, який від 24 лютого 2022 року до 7 лютого 2023-го воював проти ЗСУ на боці російських окупантів.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

За даними суду, уродженець Донецька від 24 лютого 2022 року до 7 лютого 2023-го воював на боці Росії в так званому "Єнакіево-дунаєвському стрілецькому полку". Він брав участь у бойових діях проти ЗСУ та стояв на блокпостах в окупованих населених пунктах України.

7 лютого 2023 року українець потрапив у полон ЗСУ.

На суді бойовик провину визнав. Він заявив, що його мобілізували та відправили на фронт.

"Був взятий у полон військовослужбовцями Збройних сил України 07.02.2023 р. біля н.п. Новоселівка-2 неподалік Ясинуватої, коли загубився на лінії бойових зіткнень, відходячи за своєю групою. Викинув боєкомплект, на момент взяття в полон мав лише автомат. У вчиненому розкаявся", - йдеться у свідченні зрадника.

Суд заслухав матеріали справи та визнав жителя Донецька винним за ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України. Його засудили до п`ятнадцяти років в'язниці з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вирок суду

Нагадаємо, в Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли.

Читайте також: