Українець намагався перелізти через паркан до Словаччини із мільйоном гривень готівки

Українець намагався перелізти через паркан до Словаччини із мільйоном гривень готівки

В Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів - близько мільйона гривень.

Про це 4 квітня повідомила Закарпатська митниця.

Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

Свої дії чоловік відмовився пояснювати. На порушника склали протокол щодо переміщення поза митним контролем валютних коштів. Гроші вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, на Одещині затримали зловмисників, які за 4 500 доларів "допомагали" виїхати до Молдови чоловікам призовного віку.

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