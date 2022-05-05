Українець намагався перелізти через паркан до Словаччини із мільйоном гривень готівки

В Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів - близько мільйона гривень.
Про це 4 квітня повідомила Закарпатська митниця.
Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".
Свої дії чоловік відмовився пояснювати. На порушника склали протокол щодо переміщення поза митним контролем валютних коштів. Гроші вилучили до рішення суду.
Нагадаємо, на Одещині затримали зловмисників, які за 4 500 доларів "допомагали" виїхати до Молдови чоловікам призовного віку.
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