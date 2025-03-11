Українець намагався вивезти до Болгарії зуби доісторичних гігантів, яким 774 тисячі років (фото)

Київські митники під час перевірки міжнародних поштових відправлень виявили рідкісні артефакти. Львів'янин намагався відправити до Болгарії зуби мамутів віком 774 тисячі років.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Київські митники упередили пересилання за межі України культурних цінностей – частин зубів мамутів, які порушник намагався по-варварськи видати за декоративні елементи, – йдеться у повідомленні. – 13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії. Відправник задекларував пластини як тринадцять заготівок для рукоділля", - йдеться у повідомленні.

Митники виявили рідкісну палеонтологічну знахідку

Фахівці Національного науково-природничого музею встановили, що вилучені митниками пластини були виготовлені з 11 зубів різних мамутів. Вік цих тварин варіювався від 15 до 60 років – це період, коли у мамутів формуються, стираються та змінюються корінні зуби. Зразки були покриті епоксидною смолою та розрізані по горизонталі.

Митники виявили рідкісну палеонтологічну знахідку

За оцінками експертів, геологічний вік вилучених зразків коливається від середнього плейстоцену до пізнього плейстоцену, тобто від 774 до 11,7 тисяч років тому. Проте зуби були піддані обробці, що призвело до втрати їхньої первинної форми. Це унеможливлює точне дослідження й завдає непоправної шкоди науці, оскільки втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних тварин того періоду.

Митники виявили рідкісну палеонтологічну знахідку

Нагадаємо, понад півтори сотні екзотичних змій та ящірок нелегально намагався вивезти до Польщі 23-річний українець

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