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Українець намагався вивезти до Польщі ретроавтомобіль 1955 року випуску (фото)

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© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua

Ретроавто до Польщі не потрапило, його передали разом із кермувальником правоохоронцям.

Українець намагався вивезти до Польщі ретроавтомобіль 1955 року випуску.  Його зупинили прикордонники, оскільки VIN-код на складових частинах автівки не відповідав документам, які надав чоловік для контролю.

Про це повідомляють у преслужбі ДПСУ. 

Відомо, що 27-річний громадянин України, який прямував до Польщі автівкою "Москвич 401", надав документи з хибним VIN-кодом на складових частинах автівки. Це виявили прикордонники пункту пропуску "Краківець", які спільно з митниками перевірили автівку та надані ним документи.

Працівники ДПСУ повідомили про інцидент до Нацполіції. Ретроавто разом з водієм передали правоохоронцям.

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