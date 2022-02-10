Українець намагався вивезти до Польщі ретроавтомобіль 1955 року випуску (фото)

Ретроавто до Польщі не потрапило, його передали разом із кермувальником правоохоронцям.
Українець намагався вивезти до Польщі ретроавтомобіль 1955 року випуску. Його зупинили прикордонники, оскільки VIN-код на складових частинах автівки не відповідав документам, які надав чоловік для контролю.
Про це повідомляють у преслужбі ДПСУ.
Відомо, що 27-річний громадянин України, який прямував до Польщі автівкою "Москвич 401", надав документи з хибним VIN-кодом на складових частинах автівки. Це виявили прикордонники пункту пропуску "Краківець", які спільно з митниками перевірили автівку та надані ним документи.
Працівники ДПСУ повідомили про інцидент до Нацполіції. Ретроавто разом з водієм передали правоохоронцям.
Читайте також:
- До Словаччини — плавом: на Закарпатті нігерієць ледь не загинув у крижаній воді
- Замість ламінату — сигарети: на Буковині контрабанду хотіли перевезти через кордон вагоном
- З іконою на плечах: на кордоні з Росією затримали незвичайного контрабандиста
- Закарпатець на кордоні "хотів перевірити, як бігають" працівники ДПСУ і почав тікати від них (відео)