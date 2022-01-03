Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв у бардачку: хто йому завадив

Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв у бардачку: хто йому завадив

Прикордонники повідомили про знахідку співробітникам Національної поліції України.

У пункті пропуску Краковець на кордоні з Польщею прикордонники виявили майже 60 набоїв у автомобілі Honda, який прямував на виїзд з України.

Про це у понеділок, 3 січня, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Під час процедур прикордонного митного контролю прикордонний пес зреагував на бардачок машини. Оглядова група дістала з нього 57 різних патронів для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї", - йдеться в повідомленні

Прикордонники повідомили про знахідку співробітникам Національної поліції України.

Нагадаємо:

28-річного львів'янина, який намагався переправити понад 1 кг наркотиків в трусах через польський кордон, ув'язнили. Чоловік регулярно продавав дурман.

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