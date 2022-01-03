Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв у бардачку: хто йому завадив

Прикордонники повідомили про знахідку співробітникам Національної поліції України.
У пункті пропуску Краковець на кордоні з Польщею прикордонники виявили майже 60 набоїв у автомобілі Honda, який прямував на виїзд з України.
Про це у понеділок, 3 січня, повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Під час процедур прикордонного митного контролю прикордонний пес зреагував на бардачок машини. Оглядова група дістала з нього 57 різних патронів для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї", - йдеться в повідомленні
Прикордонники повідомили про знахідку співробітникам Національної поліції України.
Нагадаємо:
28-річного львів'янина, який намагався переправити понад 1 кг наркотиків в трусах через польський кордон, ув'язнили. Чоловік регулярно продавав дурман.
Читайте також:
- Майже 20 плазунів, яких хотіли незаконно перевезти на Буковині, загинули
- Замість ламінату — сигарети: на Буковині контрабанду хотіли перевезти через кордон вагоном
- Одесита затримали в аеропорту з iPhone на 7 млн гривень у чотирьох валізах