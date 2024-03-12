Українець шокував світ, протягнувши бородою 2,5-тонний мікроавтобус – фото, подробиці

Всього через декілька місяців після встановлення двох останніх світових рекордів український стронгмен Дмитро Грунський встановив ще три.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

35-річний чоловік з Дніпра здійснив усі три силові подвиги в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби:

Найважчий автомобіль, перетягнутий бородою – 2 580 кг Найважчий автомобіль, перетягнутий шиєю – 7 760 кг Найбільша кількість автомобілів, витягнутих зубами – 7

Перша спроба Дмитра витягнути автомобіль бородою відбулася 2019 року, але закінчилася невдачею після того, як у нього висмикнулися волоски. Протягом наступних років він відрощував бороду і експериментував з новими способами її плетіння, щоб зробити її якомога міцнішою і схожою на мотузку.

Цього разу його борода залишилася неушкодженою, коли він тягнув 2,5-тонний мікроавтобус, щоб побити попередній рекорд у 1 952 кг, встановлений 10 років тому Антанасом Контрімасом (Литва).

Дмитро Грунський протягнув бородою 2,5-тонний мікроавтобус / Фото: guinnessworldrecords.com

Після виконання перетягування бородою Дмитро швидко перейшов до своєї другої рекордної спроби дня – перетягування шиєю 7,7-тонної вантажівки.

Дмитро вже встановив рекорд з перетягування найважчого потяга шиєю (32 500 кг) 2022 року, тому він був впевнений, що зможе виконати подібний трюк з дорожнім транспортним засобом.

Обличчя Дмитра почервоніло, коли буксирувальний трос стиснув його шию, коли він тягнув вантажівку, але він зміг подолати необхідну п'ятиметрову відстань, щоб стати першою людиною, яка досягла цього титулу в Книзі рекордів Гіннеса.

Дмитро протягнув шиєю 7,7-тонну вантажівку / Фото: guinnessworldrecords.com

Нарешті, Дмитро побив свій власний рекорд за кількістю автомобілів, витягнутих зубами. Він витягнув сім таксі, що перевищило його попередній рекорд, який становив шість машин.

Мало того, що він витягнув сім машин, він ще й витягнув сімох людей, оскільки в кожній машині був водій. Хоча автівки стояли на нейтральній передачі і двигуни були вимкнені, водії були потрібні, щоб машини залишалися на прямій лінії.

Загальна вага автомобілів разом з водіями становила 8 784 кг. Як і в попередніх спробах, Дмитро повинен був протягнути машини на відстань не менше п'яти метрів.

Грунський протягув зубами сім таксі / Фото: guinnessworldrecords.com

Дмитру також належить рекорд з найшвидшого перетягування автомобіля зубами на 30 метрів (15,63 секунди), який він встановив у серпні минулого року.

"Ці рекорди я присвячую своїй країні та нашим воїнам", - прокоментував стронгмен.

Нагадаємо, 70-річний чоловік за все життя з'їв рекордну кількість Біг Маків. Перший гамбургер він з'їв 17 травня 1972 року.

Читайте також: