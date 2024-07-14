Українець у шортах та пантофлях майстерно збиває російську ракета із ПЗРК - Мережа (потужне відео)

У Мережі з'явилося відео, як українець, одягнений у шорти та взутий у пантофлі, майстерно збиває російську ракету із ПЗРК під час однієї із атак країни-терористки.

Кадри поширюють у Мережі.

На відео чути щасливі емоції чоловіків після того, як російська ракета була збита. Де саме це сталося - невідомо. Автор відео стверджує, що це було під час однієї із недавніх атак РФ.

"Нічого незвичайного, просто українець у шортах і шльопанцях збиває російську крилату ракету з ПЗРК під час нещодавньої масованої атаки країни-терориста. Росіяни на гроші, витрачені на виготовлення цієї ракети, могли побудувати кілька шкіл або лікарню. Але навіщо, якщо можна жити в середньовіччі", - прокоментував військовий оглядач Юрій Бутусов.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні.

Українець у шортах та шльопанцах збиває російську ракета із ПЗРК - Мережа (відео)

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