Українець у шортах та пантофлях майстерно збиває російську ракета із ПЗРК - Мережа (потужне відео)

Де саме це сталося - невідомо.
У Мережі з'явилося відео, як українець, одягнений у шорти та взутий у пантофлі, майстерно збиває російську ракету із ПЗРК під час однієї із атак країни-терористки.
Кадри поширюють у Мережі.
На відео чути щасливі емоції чоловіків після того, як російська ракета була збита. Де саме це сталося - невідомо. Автор відео стверджує, що це було під час однієї із недавніх атак РФ.
"Нічого незвичайного, просто українець у шортах і шльопанцях збиває російську крилату ракету з ПЗРК під час нещодавньої масованої атаки країни-терориста. Росіяни на гроші, витрачені на виготовлення цієї ракети, могли побудувати кілька шкіл або лікарню. Але навіщо, якщо можна жити в середньовіччі", - прокоментував військовий оглядач Юрій Бутусов.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні.
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