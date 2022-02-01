Українець, який уже втретє потрапив у полон бойовиків, оголосив голодування у катівні Донецька

Окупанти тримають Григорія Сінченка "на підвалі", і рідним нічого не пояснюють.
Українець Григорій Сінченко, якого бойовики незаконно утримують у СІЗО окупованого Донецька, оголосив голодування.
Про це розповіла мати ув’язненого у коментарі "Укрінформу".
За її словами, окупанти тримають українця "на підвалі", і рідним нічого не пояснюють. У зв’язку з чим саме Григорій оголосив голодування — невідомо.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила "занепокоєння критичним станом здоров’я" Григорія Сінченка.
За словами омбудсманки, окупанти довели Сінченка до спроби самогубства.
"Перебуваючи у повному відчаї, Григорій власною кров’ю написав на стінах камери СІЗО №5 ім'я ката – Стас Кошовий", - повідомляла Денісова.
"Голлівудська" історія політв'язня Сінченка
Зазначимо, що Григорій Сінченко уже втретє перебуває у полоні окупантів на Донбасі.
Сінченко 2016 року приїхав до Донецька і був затриманий невідомими озброєними людьми за звинуваченням "у роботі на користь України". Бранця вдалося звільнити під час великого обміну в грудні 2017 року.
Сінченко після звільнення розповідав про жахливі катування, які йому довелося пережити у полоні. Його били до непритомності та катували електричним струмом. Під час побиття окупанти навіть надірвали легеню.
У жовтні 2019-го він знову поїхав до Донецька — щоб помститися за катування. Там хлопець влаштував акцію проти тортур — підірвав станцію стільникового оператора "Фенікс". Відео виклав у YouTube. Григорія знову затримали бойовики.
У травні 2020 року Сінченко здійснив втечу, але не зміг вибратися з Донецька. Через місяць його знову затримали.
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