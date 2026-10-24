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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українець хотів здати свого собаку на м’ясо до корейського ресторану: справа дійшла до поліції — деталі

Правоохоронці Одещини розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після того, як волонтери під виглядом покупців урятували шарпея, якого власник нібито намагався здати на м’ясо до корейського ресторану.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Шарпей, якого власник хотів здати на м’ясо

Шарпей, якого власник хотів здати на м’ясо / © скриншот з відео

На Одещині розгорівся гучний скандал довкола жорстокого поводження з тваринами. Власник пса породи шарпей нібито намагався здати свого улюбленця на м’ясо для одного з корейських ресторанів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса как она есть».

Про намір чоловіка дізналися волонтери та зоозахисники. Аби врятувати тварину, вони прикинулися покупцями, вийшли на зв’язок із господарем і забрали собаку.

Що кажуть у поліції

Після розголосу поліцейські швидко встановили господарів шарпея та місце його утримання. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як волонтери рятували шарпея / © Одесса как она есть

Новий поворот у жахливій історії

Водночас у цій історії виник новий поворот: самі власники собаки звернулися до правоохоронців із заявами про незаконне проникнення на їхню приватну територію та несанкціоновану публікацію особистих даних у Мережі. За цими зверненнями поліція також відкрила відповідні кримінальні провадження.

Наразі перевірка обставин події триває, слідчі з’ясовують усі деталі конфлікту.

Нагадаємо, у Житомирській області стався жахливий випадок: дівчина розстріляла собаку просто у прямому ефірі.

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