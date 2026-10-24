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Українець хотів здати свого собаку на м’ясо до корейського ресторану: справа дійшла до поліції — деталі
Правоохоронці Одещини розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після того, як волонтери під виглядом покупців урятували шарпея, якого власник нібито намагався здати на м’ясо до корейського ресторану.
На Одещині розгорівся гучний скандал довкола жорстокого поводження з тваринами. Власник пса породи шарпей нібито намагався здати свого улюбленця на м’ясо для одного з корейських ресторанів.
Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса как она есть».
Про намір чоловіка дізналися волонтери та зоозахисники. Аби врятувати тварину, вони прикинулися покупцями, вийшли на зв’язок із господарем і забрали собаку.
Що кажуть у поліції
Після розголосу поліцейські швидко встановили господарів шарпея та місце його утримання. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Новий поворот у жахливій історії
Водночас у цій історії виник новий поворот: самі власники собаки звернулися до правоохоронців із заявами про незаконне проникнення на їхню приватну територію та несанкціоновану публікацію особистих даних у Мережі. За цими зверненнями поліція також відкрила відповідні кримінальні провадження.
Наразі перевірка обставин події триває, слідчі з’ясовують усі деталі конфлікту.
Нагадаємо, у Житомирській області стався жахливий випадок: дівчина розстріляла собаку просто у прямому ефірі.