Шарпей, якого власник хотів здати на м’ясо / © скриншот з відео

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На Одещині розгорівся гучний скандал довкола жорстокого поводження з тваринами. Власник пса породи шарпей нібито намагався здати свого улюбленця на м’ясо для одного з корейських ресторанів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса как она есть».

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Про намір чоловіка дізналися волонтери та зоозахисники. Аби врятувати тварину, вони прикинулися покупцями, вийшли на зв’язок із господарем і забрали собаку.

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Що кажуть у поліції

Після розголосу поліцейські швидко встановили господарів шарпея та місце його утримання. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як волонтери рятували шарпея / © Одесса как она есть

Новий поворот у жахливій історії

Водночас у цій історії виник новий поворот: самі власники собаки звернулися до правоохоронців із заявами про незаконне проникнення на їхню приватну територію та несанкціоновану публікацію особистих даних у Мережі. За цими зверненнями поліція також відкрила відповідні кримінальні провадження.

Наразі перевірка обставин події триває, слідчі з’ясовують усі деталі конфлікту.

Нагадаємо, у Житомирській області стався жахливий випадок: дівчина розстріляла собаку просто у прямому ефірі.

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