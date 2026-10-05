Українець купив хату з річкою за городом за ціною iPhone: що отримав за $1500

Хата в селі / © із соцмереж

Реклама

В Україні все ще можна знайти будинок за ціною сучасного смартфона. Один із блогерів придбав стару сільську хату всього за 1500 доларів.

Про його досвід пише "Фокус".

Реклама

Разом із будинком новий власник отримав близько 23 соток землі. Сама оселя перебуває не в найкращому стані: всередині залишилося багато старих речей, а будинок потребує серйозного ремонту.

Реклама

У хаті є кілька приміщень, які можна облаштувати для проживання. На подвір’ї розташована ще одна споруда, яку власник планує використати як склад або майстерню.

Втім, найбільшим бонусом покупки чоловік називає розташування ділянки — просто наприкінці городу тече річка.

Новий господар планує поступово відновлювати будинок, розчистити територію та вирощувати ягоди.

Попереду в нього ще чимало роботи: необхідно прибрати старі речі, розчистити чагарники та привести до ладу подвір’я. Водночас за 1500 доларів чоловік отримав власний будинок, земельну ділянку та вихід до річки.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про молоде подружжя з двома дітьми, яке купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

Новини партнерів

Новини партнерів