Українець побив світовий рекорд Zombie Boy за кількістю тату скелета (фото)

Українець Олег Карпа встановив новий світовий рекорд, набивши на тілі 230 зображень кісток / © instagram/bony_kukki

Українець Олег Карпа встановив новий світовий рекорд, набивши на тілі 230 зображень кісток. Він значно перевершив показник легендарного Zombie Boy, у якого було 139 татуювань скелета.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Новий світовий рекорд. Українець побив рекорд легендарного Zombie Boy (Ріка Дженеста — ред.) — найвідомішої постаті у світі боді-арту», — йдеться в заяві.

28-річний Карпа з Дрогобича, що на Львівщині упродовж п’яти років створював на власному тілі своєрідний «наочний посібник з анатомії скелета».

Разом із лікарем-патологоанатомом представники Національного реєстру рекордів України протягом трьох годин підраховували татуювання на тілі Олега, які зображають кістки. Малюнки практично повністю відтворюють будову людського скелета. Медик підтвердив, що кожне тату точно відповідає реальній кістці.

Загалом на тілі чоловіка зафіксували 230 татуювань у вигляді кісток.

«Олег не просто побив попередній рекорд, він його „перемножив“: у Ріка Дженеста було набито на тілі 139 кісток», — акцентувала Вєтрова.

Водночас обличчя Олега залишилося без татуювань.

Карпа не лише захоплюється татуюваннями. Він працює медбратом у сфері судово-медичної експертизи, має роботу в морзі та паралельно розвиває в Україні напрям танатопрактики, проводячи як онлайн-, так і офлайн-навчання.

До слова, чотирирічний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України, безперервно присівши 1150 разів за годину і п’ять хвилин. Попри побоювання матері, що дитина може відволіктися, досягнення офіційно зафіксував Національний реєстр рекордів. Його 7-річна сестра Мілана також є рекордсменкою, виконавши свого часу 1177 присідань, а тренує обох дітей їхній батько Руслан.