Україні бракує 23 млрд євро на зброю, зарплати військовим і виплати родинам загиблих

Україні бракує 23 млрд євро / © iStock

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Поки західні лідери прибували до Києва з нагоди Дня Незалежності задля запевнень у незмінній підтримці, Україна зіткнулася з критичним дефіцитом оборонного бюджету розміром 23 мільярди євро.

Про це пише Politico.

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В Україні дефіцит бюджету на оборону сягнув 23 мільярдів євро — Politico

Ці кошти вкрай необхідні не лише для закупівлі озброєння та систем ППО, а й для виплати зарплат українським військовим, родинам загиблих захисників та захисниць, забезпечення сталого початку наступного року.

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Фінансова діра в бюджеті виникла через те, що Міноборони вимушено спрямувало на першу половину року кошти, які спочатку планувалося використати у другому півріччі, тоді як масштабна позика ЄС на 90 мільярдів євро затримувалася через позицію Угорщини.

«На початку року у міністерстві ухвалили рішення використати в першій половині року кошти, які призначалися для виплати в другій половині. Зараз, у другій половині року, ці кошти необхідно компенсувати та доповнити», — пояснив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Минулого місяця колишній міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що серед здійснених покупок були оптоволоконні дрони, дрони середньої дальності та перехоплювачі.

Певну допомогу у понеділок надала Європейська комісія, схваливши 6,1 мільярда євро на нові оборонні закупівлі для України в межах пакета допомоги ЄС для забезпечення радарів, боєприпасів та ракет ППО. Проте ця сума суттєво менша за реальні потреби.

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Для забезпечення «нормального старту» наступного року Україні необхідно від 6,8 до 8,5 мільярда євро заздалегідь на січень 2027 року, тоді як на військові зарплати та виплати сім’ям загиблих потрібно близько 17 мільярдів євро.

Додатковим викликом залишається внутрішньополітична ситуація, адже український парламент затягує розгляд 24 законопроєктів про реформи. Саме від їхнього ухвалення залежить частина міжнародного фінансування. Зокрема, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня вилучив п’ять урядових та судових законопроєктів через їхню неактуальність.

Попри ці труднощі, Зеленський готується просити про дострокове виділення коштів ЄС.

«Я працюю над цим спільно з французами та німцями. На практиці нам потрібно прискорити отримання другої частини європейських коштів, призначених для України, і це надзвичайно складне завдання», — заявив президент України.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський представив спільну мирну пропозицію України, США та Європи щодо припинення війни, яка передбачає поступки Києва та зосереджується на припиненні вогню, взаємному виведенні військ з лінії фронту і гарантіях безпеки від ЄС і НАТО.

За даними Інституту вивчення війни, американська та європейська сторони вже погодилися з цим планом, тоді як російське керівництво продовжує відмовлятися від компромісів та наполягає на капітуляції України.

Водночас кремлівське агентство ТАСС поширило інформацію про нібито відкладення візитів спеціального посланника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України й Росії на невизначений термін.

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