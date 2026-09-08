Україні бракує грошей на зарплати військовим: у Раді розкрили масштаб діри у бюджеті

Виплати

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У держбюджеті України бракує близько трильйона гривень, аби покрити хоча б поточні виплати військовослужбовцям. Через це анонсована у червні оновлена система фінансового забезпечення із максимальними виплатами до 460 тисяч гривень так і не запрацювала на практиці.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак.

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Зарплати для військових — що буде далі

За словами депутата, під нову систему виплат військовим не знайшли грошей або її погано розрахували.

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«Грошей на цю систему або не передбачили, або не прорахували, так як це необхідно було би зробити. І де-факто станом на вересень ця система не працює, на жаль», — зазначив Богдан Кицак.

Нардеп наголосив, що наразі першочерговим завданням є покриття наявного дефіциту коштів для поточних виплат.

«І мало того, ми ще сходимося на тому, що є дефіцит майже в трильйон гривень, який потрібно зараз закрити, щоби виплатити те, що зараз прописано. Мова навіть не йде про якісь підвищені ставки, закрити банально те, що зараз є», — підкреслив він.

Міноборони та профільний комітет Ради зараз шукають можливість реально підвищити зарплати військовим у межах бюджету. За словами Богдана Кицака, компромісним варіантом було б підняття мінімальних виплат хоча б до 30 тисяч гривень. Проте сам нардеп пропонує встановити базову планку на рівні 40 тисяч гривень і вже від цієї суми нараховувати подальші доплати.

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Дефіцит в бюджеті України — останні новини

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилює економію бюджетних коштів через зростання витрат на оборону. Водночас у найближчий місяць уряд планує провести детальний аудит потреб Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

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