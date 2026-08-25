Україні бракує ракет Patriot: Годжес відповів, чи вистачить їх до зими

Patriot / © defence-ua.com

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Україні бракує ракет до систем Patriot, через що збивати російську балістику важче, а складна зима стає неминучою. Водночас найкращий захист — це не лише ППО.

Про це заявив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес для «24 Каналу».

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За його словами, залучені оборонні компанії наразі намагаються розробити новий перехоплювач. Попри те, що він може мати скромніші характеристики порівняно з PAC-3, такий виріб залишатиметься високоефективним, матиме нижчу вартість, а його випуск можна налагодити значно швидше.

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Генерал-лейтенант також критично оцінив паузу в постачанні військової допомоги з боку Вашингтона.

«А те, що Сполучені Штати Америки не змогли й надалі постачати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, це справжній сором для нас. Однак існують і інші системи, і європейські країни можуть і мають їх виготовляти», — наголосив він.

Годжес наголосив, що знищувати заводи із виробництва російських і північнокорейських ракет та пускові майданчики набагато ефективніше, ніж збивати ракети в повітрі. Також він згадав заяву адміністрації Дональда Трампа про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot. Для самих виробників це стало несподіванкою, адже рішення з ними не узгоджували.

На думку Годжеса, це свідчить про відсутність серйозних намірів або відмову від ідеї при перших же складнощах.

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«Зрозуміло, всі компанії, зокрема й українські, прагнуть захистити свою інтелектуальну власність. У цьому нічого поганого. Але якби президент справді цього хотів, питання вже б розв’язали: влада знайшла б спосіб змусити або спонукати компанії піти на такий крок», — сказав генерал-лейтенант.

Ракети для Patriot — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що планує наступного місяця відвідати Сполучені Штати, щоб домагатися посилення української протиповітряної оборони перед зимою.

Також Юрій Ігнат заявив про дефіцит ракет не лише для Patriot, а й для інших систем ППО та бойових літаків.

Попри це Україна зможе виробляти Storm Shadow, адже Велика Британія схвалила запит України на налагодження власного виробництва цих ракет.

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