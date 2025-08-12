- Дата публікації
Україні буде тепло, але місцями - дощ: прогноз погоди на 12 серпня
Сьогодні в країні переважно без опадів.
У вівторок, 12 серпня, в Україні буде суха та доволі комфортна погода. Короткочасні дощі прогнозуються у двох областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні - мінлива хмарність, без опадів. Лише на Харківщині та Луганщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Майже у всій Україні вдень стовпчики термометрів покажуть 20-25° тепла. Однак температура повітря у південних областях, у центра та на Закарпатті становитиме +24-29°.
Погода в Києві
Сьогодні на Київщині та в Києві - мінлива хмарність, без опадів. У столиці вдень температура повітря буде +22-24°. У Київській області стовпчики термометрів покажуть +20-25°.
Нагадаємо, українська кліматологиня Світлана Краковська вважає, що до 2040 року зими майже зникнуть. В Україні суттєво потеплішає. Взимку сніг буде рідкістю, а війна додатково впливатиме на клімат через викиди парникових газів та знищення лісів.