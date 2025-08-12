ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Україні буде тепло, але місцями - дощ: прогноз погоди на 12 серпня

Сьогодні в країні переважно без опадів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Літо.

Літо / © unsplash.com

У вівторок, 12 серпня, в Україні буде суха та доволі комфортна погода. Короткочасні дощі прогнозуються у двох областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні - мінлива хмарність, без опадів. Лише на Харківщині та Луганщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Майже у всій Україні вдень стовпчики термометрів покажуть 20-25° тепла. Однак температура повітря у південних областях, у центра та на Закарпатті становитиме +24-29°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві

Сьогодні на Київщині та в Києві - мінлива хмарність, без опадів. У столиці вдень температура повітря буде +22-24°. У Київській області стовпчики термометрів покажуть +20-25°.

Нагадаємо, українська кліматологиня Світлана Краковська вважає, що до 2040 року зими майже зникнуть. В Україні суттєво потеплішає. Взимку сніг буде рідкістю, а війна додатково впливатиме на клімат через викиди парникових газів та знищення лісів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie